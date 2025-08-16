Ancona: «Sono stato aggredito», un 40enne finisce al Pronto soccorso
L'uomo, di origine somala, ha lanciato l'allarme nel pomeriggio di Ferragosto segnalando alla Polizia locale di essere stato aggredito

Di Talita Frezzi -

ANCONA – «Sono stato aggredito e malmenato». A lanciare l’allarme al numero unico 112 nel giorno di Ferragosto è un cittadino somalo di 40 anni, che si trovava in piazza Ugo Bassi, al Piano, e ha chiamato aiuto denunciando una presunta aggressione.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Ancona insieme al personale sanitario della Croce gialla per medicarlo e sottoporlo agli accertamenti del caso. La polizia locale ha raccolto la sua versione e procederà con le indagini per far luce sull’episodio, che presenta molte cose da chiarire e l’identificazione del presunto aggressore. L’africano, successivamente, è stato accompagnato a bordo dell’ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per essere medicato. Per lui un codice di bassa gravità, le sue condizioni non sono gravi.

