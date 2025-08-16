Ancona: «Sono stato aggredito», un 40enne finisce al Pronto soccorso

ANCONA – «Sono stato aggredito e malmenato». A lanciare l’allarme al numero unico 112 nel giorno di Ferragosto è un cittadino somalo di 40 anni, che si trovava in piazza Ugo Bassi, al Piano, e ha chiamato aiuto denunciando una presunta aggressione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Ancona insieme al personale sanitario della Croce gialla per medicarlo e sottoporlo agli accertamenti del caso. La polizia locale ha raccolto la sua versione e procederà con le indagini per far luce sull’episodio, che presenta molte cose da chiarire e l’identificazione del presunto aggressore. L’africano, successivamente, è stato accompagnato a bordo dell’ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per essere medicato. Per lui un codice di bassa gravità, le sue condizioni non sono gravi.