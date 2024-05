Trovato con 40 grammi di cocaina, in manette un 54enne di Potenza Picena

Il controllo dei carabinieri del Norm di Civitanova è scattato nella tarda mattinata di ieri. La droga era nascosta in un mobile in cucina

POTENZA PICENA – Controllato in strada, aveva mostrato subito segni di nervosismo. Per questo era scattato il controllo nella sua abitazione dove i carabinieri hanno trovato 40 grammi di cocaina nascosti in un mobile in cucina. È finito in manette per detenzione ai fini di spaccio un insospettabile 54enne del posto.

Il controllo è stato eseguito ieri (lunedì 29 aprile) dai carabinieri della Compagnia di Civitanova guidata dal capitano Angelo Chiantese. In particolare i militari del Nucleo operativo e radiomobile diretto dal tenente Cristian Mucci erano impegnati in servizi di controllo del territorio e si trovavano a Porto Potenza Picena quando nei pressi di piazza Douhet hanno notato un uomo sulla 50ina i cui modi hanno attirato subito l’attenzione dei militari. La pattuglia ha quindi deciso di avvicinarlo e controllarlo, al momento dell’accertamento l’uomo non aveva nulla con sé ma il suo nervosismo ritenuto immotivato avrebbe insospettito ancora di più i militari che hanno deciso di effettuare un controllo nella sua abitazione.

L’intuito dei carabinieri si è rivelato corretto: in casa, nascosti in un mobile della cucina, c’erano circa 40 grammi di cocaina. Il potentino, risultato essere un 54enne incensurato disoccupato, è stato arrestato. Su disposizione del pubblico ministero di turno Francesco Carusi è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto fissata per giovedì mattina dinanzi al gip Daniela Bellesi. Il 54enne è difeso dall’avvocato Martina Mogetta.