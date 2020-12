Covid-19, altri tre decessi a Senigallia

Non si arresta la conta dei decessi: tre solo in un giorno per covid-19 all'ospedale di Senigallia; sale il numero di positivi all'Opera Pia

SENIGALLIA – Giornata nera per quanto riguarda i malati di covid-19. Non si fermano i decessi: all’ospedale di Senigallia ci sono state tre morti nella sola giornata di lunedì 14 dicembre. Nelle ultime ore, al Principe di Piemonte, si sono spenti infatti tre uomini: si tratta di un 90enne di Senigallia e di un 87enne di Montemarciano che presentavano patologie pregresse, ma assieme a loro nel novero dei deceduti c’è anche un 76enne di Senigallia che non ne presentava alcuna.

Segno che il Covid-19 non intende lasciare la stretta. E in difficoltà non ci finiscono solamente gli anziani con patologie pregresse, anche se l’età media è di circa 81 anni: come riferito dalla Caritas, al Covid hotel sono o erano accolti anche alcuni ragazzi, il più giovane dei quali ha appena 20 anni.

Intanto continua a diffondersi il focolaio di positivi al Covid-19 all’interno dell’Opera Pia Mastai Ferretti: dai circa 7 riscontrati nei primi giorni di dicembre, poi saliti a 12 con l’esito dei tamponi lunedì scorso, ieri c’è stata l’ennesima conferma che fa salire a 34 il conteggio di persone contagiate dal coronavirus. Tra queste, tanti ospiti ma anche diversi operatori; secondo la presidenza è proprio da due operatrici che sarebbe partito questo secondo contagio, dopo che, lo scorso 9 giugno la struttura era tornata Covid-free.