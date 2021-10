Corridonia, telecamere e cane a difesa della casa: arrestato spacciatore

MACERATA – Ieri pomeriggio, mercoledì 20 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Corridonia, nel corso di uno specifico servizio di contrasto allo spaccio, hanno arrestato un residente del luogo per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, informati dai vicini di un insolito via vai dall’abitazione posta al limite urbano, dopo aver verificato l’informazione procedevano d’iniziativa alla perquisizione della casa non senza difficoltà viste le protezioni adottate come le telecamere di sorveglianza del giardino e un cane di grossa taglia posto di guardia. I militari hanno trovato ben nascosti in una credenza del soggiorno, in una cassettiera in camera da letto e nella casetta di legno in giardino ben 19 ovuli di hashish del peso complessivo di oltre 200 grammi, altri 91 di marijuana e quasi 2 di cocaina e un bilancino di precisione.

Per tale motivo l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattina odierna presso il Tribunale di Macerata.