Corridonia, sequestrata una piantagione di marijuana: nei guai un pensionato 69enne

CORRIDONIA – L’operazione è stata portata a termine dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata a seguito di una articolata attività info-investigativa a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari infatti hanno effettuato diverse perlustrazione su un’area rurale di Corridonia (Mc) dove c’era il forte sospetto che vi fosse occultata una piantagione di marijuana.

Durante le operazioni, che hanno preso avvio alle prime luci del mattino, le Fiamme Gialle maceratesi sono riuscite a individuare un appezzamento di terreno con 15 piante di marijuana, dell’altezza di oltre 2 metri, ben mimetizzate con l’ambiente circostante e ordinatamente disposte. Le piante erano anche adeguatamente curate grazie all’acqua proveniente da una cisterna che si trovata nelle immediate vicinanze.

Vicino alla coltivazione, in un casolare, i militari hanno fermato un 69enne che ha riferito loro di vivere in una roulotte danneggiata che si trovava lì. Nutrendo il fondato sospetto che all’interno del casolare e della roulotte potesse essere occultata altra droga le operazioni sono proseguite con accurate perquisizioni che, anche grazie al fiuto del cane antidroga Edir – unità cinofila in forza alla Compagnia di Civitanova Marche -, hanno consentito di trovare altri 145 grammi di marijuana essiccata e numerosi barattoli metallici; tutto è stato posto sotto sequestro.

I finanzieri hanno esteso le perquisizioni anche in un appartamento a Corridonia nella disponibilità dell’uomo: qui hanno trovato un fucile da caccia e numerose munizioni.

Il pensionato, in quanto privo di precedenti penali, è stato al momento denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata per illecita coltivazione di sostanze stupefacenti. L’attività dei finanzieri sarà ora indirizzata anche all’individuazione del patrimonio nella disponibilità del soggetto per giungere all’eventuale confisca di quanto indebitamente accumulato con le attività illegali.