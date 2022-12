Corridonia, scappa di nuovo dalla comunità: per una 25enne scatta il secondo arresto

CORRIDONIA – Dopo meno di un mese è scappata di nuovo dalla comunità dove era in regime di domiciliari, per una 25enne è scattato l’arresto bis per evasione. La giovane, originaria del Barese, si è allontanata ieri dalla comunità terapeutica riabilitativa di Corridonia ed è stata rintracciata a Macerata da una pattuglia della locale Compagnia. Domani sarà condotta in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto e il conseguente giudizio direttissimo. Per la giovane è la seconda fuga in meno di un mese. Il 4 dicembre scorso, infatti si era allontanata dalla struttura e si era seduta sui gradini di una chiesa poco distante, indossava il braccialetto elettronico e sapeva che di lì a breve sarebbe stata rintracciata.

Con i militari della pattuglia della Stazione di Corridonia che l’avevano intercettata la giovane si era sfogata: «Lì non ci voglio stare, voglio andare in carcere». Stesso concetto ribadito anche al giudice Daniela Bellesi che dopo aver convalidato l’arresto non aveva disposto alcuna misura cautelare e successivamente aveva emesso sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto. Domani, dunque, la 25enne tornerà in Tribunale a Macerata per la seconda volta.