Corridonia, risveglio choc per un 63enne: trova in giardino i due cuccioli di pastore belga morti

Poco distante dagli animali una confezione di veleno per lumache. Dopo la denuncia sono in corso le indagini dei carabinieri

CORRIDONIA – Due cuccioli di Pastore belga Malinois avvelenati nella notte, i carabinieri indagano per risalire all’identità dell’autore dell’orribile gesto. È accaduto a Corridonia in contrada Fonte Brecce, a fare la macabra scoperta ieri mattina è stato il proprietario dei due animali, un artigiano di 63 anni. Al suo risveglio l’uomo è uscito in giardino e ha trovato i corpi dei due animali, un maschio e una femmina della stessa cucciolata, di 10 mesi, senza vita. A terra, a poca distanza, c’era un contenitore di metaldeide, un pesticida anti-lumaca.

Chi ha ucciso i due cani lo avrebbe fatto, dunque, utilizzando un veleno dal sapore dolciastro che ha attirato i due animali, tra l’altro particolarmente voraci, caratteristica questa propria di quella razza. Ancora sotto choc il 63enne è andato in caserma dai carabinieri per sporgere una formale denuncia, ai militari ha portato anche i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza da cui si intravede una persona. Poco dopo, verso le 2, si vede anche uno dei cani in giardino con il contenitore del veleno in bocca.

Ora dunque, sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per risalire all’identità della persona che ha ucciso i due cuccioli. Novità potrebbero emergere dai fotogrammi registrati dalle telecamere, il proprietario dei due cuccioli ha voluto rivolgere un appello a segnalare eventuali movimenti sospetti notati in zona nella notte tra domenica e ieri.