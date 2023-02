MACERATA – Incidente stradale: due auto coinvolte. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera (mercoledì 22), poco dopo le ore 23, lungo la statale 77, nel comune di Corridonia, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. La squadra delle fiamme rosse sul posto ha collaborato con il 118 per estrarre una persona che era rimasta bloccata all’interno di una delle vetture e messo in sicurezza gli automezzi coinvolti.

Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso.