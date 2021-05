Corridonia, sbandano con l’auto e finiscono in un canale. Feriti due giovani

Corridonia – Hanno perso il controllo della loro auto, sono usciti di strada e finiti in un canale. L’incidente è avvenuto ieri sera, poco dopo le 23 lungo la provinciale, in località San Claudio. Coinvolti due giovani trasferiti all’ospedale.

Per cause ancora in corso di accertamento, improvvisamente il conducente ha perso il controllo dell’auto che è finita nel canale che corre parallelo alla strada. I due ragazzi sono riusciti a uscire dal veicolo prima che questo fosse sommerso dall’acqua e trasportato più a valle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con l’autogru, hanno recuperato il mezzo. I due occupanti, invece, sono stati medicati dal personale dl 118 e trasferiti uno all’ospedale di Macerata e l’altro a Torrette.