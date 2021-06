Corridonia, donna minaccia gli avventori del bar con una pistola (giocattolo): denunciata

CORRIDONIA – Denunciata una donna per minacce aggravate. Sequestrate due pistole giocattolo.

I carabinieri della stazione di Corridonia (Mc) sono intervenuti nella notte, unitamente a quelli della stazione di Mogliano, al centro di Corridonia, dove era stata segnalata una donna che, con una pistola in mano, aveva minacciato degli avventori seduti fuori un bar.

Le ricerche per rintracciare la donna, durata tutta la notte, hanno permesso di rintracciarla ed identificarla in una cittadina di nazionalità rumena di 40 anni. La donna, al culmine di una lite, aveva minacciato un giovane del luogo con una pistola risultata poi giocattolo.

La perquisizione presso l’abitazione della 40enne ha permesso di rintracciare e sequestrare una pistola al peperoncino e una pistola ad aria compressa. La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Macerata per il reato di minaccia aggravata.