Coronavirus, primo positivo nel Fermano: è il padre del sindaco di Montegranaro

L'uomo, 86enne, era stato ricoverato a Torrette per un incidente domestico. Ma la prima cittadina testimonia che «Non aveva nessun sintomo riconducibile al Coronavirus». Ora l'uomo e la famiglia sono in isolamento

MONTEGRANARO – Primo positivo al Coronavirus nell’Area Vasta 4, quella Fermana: è il padre del sindaco di Montegranaro Ediana Mancini. A darne notizia lo stesso primo cittadino della città veregrense.

Il padre della Mancini, 86enne, aveva avuto un incidente domestico lo scorso lunedì 24 febbraio. L’uomo era stato subito soccorso dall’eliambulanza dell’ospedale di Torrette ad Ancona ed era stato trasferito presso il nosocomio dorico.

Il padre del sindaco era transitato prima nel pronto soccorso e per alcuni giorni era stato ricoverato in medicina d’urgenza per poi esser trasferito nel reparto di chirururgia maxillo-facciale a seguito delle fratture che aveva riportato e per un intervento immediato. «Non aveva nessun altro sintomo riconducibile al Coronavirus» ha spiegato il primo cittadino di Montegranaro.

Poi è arrivata la «brutta sorpresa»: la positività al Coronavirus. L’86enne si trova ora in isolamento e la stessa Mancini insieme alla sua famiglia e ai suoi fratelli sono attualmente in isolamento domiciliare precauzionale per 14 giorni. Tutti i componenti della famiglia sono monitorati costantemente dall’Asur.