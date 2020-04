Coronavirus, a Loreto le mascherine arrivano dalle famiglie cinesi

LORETO – Un dono unico ed inaspettato sta giungendo in questi giorni al Comune di Loreto. Sono piccoli pacchi contenenti mascherini chirurgiche provenienti dalla Cina. Si tratta di un progetto avviato da un comitato spontaneo di famiglie cinesi denominato “Vento di Levante” che si sta impegnando a far pervenire centinaia e centinaia di mascherine necessarie a proteggere chi, in questo momento, sta operando in prima linea nella dura battaglia contro il Coronavirus.

Nella loro lettera di presentazione riportano questa frase di padre Matteo Ricci: «Sebbene l’amico e io abbiamo due corpi, nei due corpi c’è un cuore solo». Ogni pacco è anche accompagnato da un messaggio di augurio e speranza da parte del mittente, bambini, giovani ragazzi e famiglie, a testimonianza del grande animo di questo popolo.

«Un progetto di grande solidarietà che abbatte frontiere, distanze ed egoismi – dichiara il sindaco Paolo Niccoletti – e non posso che ringraziare da parte mia e di tutta l’Amministrazione per questo utilissimo dono e prezioso gesto di amicizia». Il loro impegno non si è fermato al solo Comune perché stanno inviando anche duemila mascherine alla Fondazione Opere laiche e duemila ad Abitare il tempo.

Con il bel tempo intanto sono riprese le operazioni di disinfezione di strade, marciapiedi e corrimano.