FOSSOMBRONE – Gli sciacalli del tampone. Persone prive di ogni scrupolo che si aggirano a bordo di una Opel Mokka Bianca e si fingono operatori della Croce Rossa Italiana. Suonano alle case degli anziani e dicono di dovere fare i tamponi del Coronavirus. È accaduto ieri pomeriggio a Fossombrone.

A renderlo noto è il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzi che ha citato l’esperienza del comune vicino per mettere in guardia tutto il territorio: «Sono stato informato che in alcuni paesi circostanti si sono presentate persone vestite da operatori di Croce Rossa che chiedono di entrare nelle case per fare tampone Covid-19. La Croce Rossa non fa tale attività e si raccomanda di avvertire immediatamente i carabinieri qualora questi soggetti si presentino alla porta».

I tamponi possono farli solo gli operatori del dipartimento Igiene e prevenzione dell’Asur. È chiaro che questi truffatori stiano cercando povere vittime da raggirare, ancora più fragili in tempi di Coronavirus, veri e propri sciacalli.