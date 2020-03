Coronavirus, sono 13 i casi a Castelfidardo. Parla il sindaco: «Una fase delicata»

I numeri del contagio Covid-19 sono noti anche a Castelfidardo ormai. Il primo cittadino Roberto Ascani in queste ore febbrili ha diramato le informazioni appena ricevute dalla Prefettura

CASTELFIDARDO – I numeri del contagio Covid-19 sono noti anche a Castelfidardo ormai. Il sindaco Roberto Ascani in queste ore febbrili ha diramato le informazioni appena ricevute dalla Prefettura e aggiornate.

«Ho appena ricevuto dalla Prefettura i primi dati relativi alla situazione dei contagi sul nostro territorio. Sono 13 i nostri concittadini risultati positivi al Coronavirus – dice -. Mi sono attivato immediatamente per tenere aggiornati i servizi sociali e le forze dell’ordine in modo che possano avviare il supporto necessario: pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio, generi di prima necessità, farmaci o esigenze specifiche. Continuerò a rimanere in costante contatto con le autorità competenti e a presiedere il Coc, Centro operativo comunale.

Riguardo al servizio di consegna a domicilio attivata dalla Protezione civile siamo già arrivati ad oltre 20 utenti. L’attività ha riscosso un caloroso apprezzamento da parte delle famiglie servite. È una fase davvero delicata soprattutto in considerazione che i casi potrebbero ragionevolmente aumentare quindi chiedo l’aiuto e la collaborazione di tutti i cittadini. Chiunque può resti a casa».

A Loreto invece non si registrerebbero casi: «A oggi non si registrano casi positivi al contagio nella nostra città – dice il sindaco Paolo Niccoletti -. Comunque si ribadisce che il modo migliore per affrontare questa emergenza è quello di seguire le direttive note a tutti. Illazioni, supposizioni e false notizie oltre a creare allarmismo ed appesantire un clima già sotto stress, mostrano l’immaturità degli autori passibili di procurato allarme».

A Osimo intanto, attraverso l’assessore alle Attività produttive Michela Glorio, il Comune sta predisponendo una lista di tutte le attività del territorio che svolgono il servizio di consegna di cibo a domicilio. È stato chiesto alle associazioni di categoria di inviare l’elenco delle attività così da poter fare un volantino da condividere sul sito e sulle pagine social del Comune. Tra oggi (16 marzo) e domani il municipio sarà in grado di pubblicare un primo elenco che verrà aggiornato durante tutta la settimana.