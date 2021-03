Corinaldo, investita una ragazzina di 13 anni: grave a Torrette

CORINALDO – Attorno alle 19.15, lungo la strada provinciale Corinaldese, prima del Nevola, in territorio di Corinaldo, è stata investita da un’auto una ragazzina di 13 anni di Ostra Vetere.

È stata trasferita in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona in codice rosso. Versa in grave condizioni. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri.

L’investitrice, una donna di 57 anni di Corinaldo a bordo di una Fiat Punto, si è subita fermata dopo l’incidente e ha prestato soccorso.

Qualche anno fa un giovanissimo corinaldese era stato investito, colpendo al cuore la cittadina: nel 2013 “Saccio”, Francesco Saccinto, allora quindicenne, era stato travolto e ucciso da un’auto.