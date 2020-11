PESARO – Pesaro piange la scomparsa di Eugenio Bartocetti Ricci, spentosi a soli 20 anni a causa di una forma acutissima di leucemia. Il giovane è mancato nella tarda serata del 21 novembre all’ospedale San Salvatore dove era stato ricoverato a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni.

Il 20enne, che aveva frequentato il liceo classico Mamiani, studiava lettere antiche all’Università di Bologna. La notizia delle sua morte è ben presto circolata tra i suoi amici e conoscenti gettando tutti nello sgomento e nel dolore. Eugenio era il nipote di Damiano conosciutissimo presidente della Pro loco di Mombaroccio e dell’Unpli provinciale: è stato proprio lui il primo a dare la tristissima notizia: «Il mio amato nipote, I suoi giovani occhi saranno rivolti a noi da lassù, il suo sorriso sarà per sempre con noi. A soli 20 anni non è giusto. Ciao Eugenio»

La stessa Pro Loco ha voluto porgere le proprie condoglianze alla famiglia del giovane: “Tutto il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Mombaroccio si stringe con cordoglio al dolore del Presidente Damiano Bartocetti e di tutta la sua famiglia per la perdita del caro Eugenio».

Tantissimi coloro che in queste ore stanno esprimendo sui social l’affetto per lo sfortunato ragazzo, tra questi anche l’Amministrazione di Mombaroccio: «Ogni volta che viene a mancare una persona che fa parte della nostra comunità, ci sentiamo vicini ai suoi familiari. Oggi che a lasciarci è stata una giovane vita, un figlio, Eugenio, l’amministrazione comunale chiede a tutti di stringersi attorno ai suoi cari per cercare di alleviare, per quanto possibile, il grande dolore che stanno provando. Le più sentite condoglianze alla famiglia Bartocetti».



Struggente e sentito anche il ricordo della Unpli provinciale: «Il Comitato Pro Loco Pesaro Urbino si stringe attorno al presidente Damiano Bartocetti per la perdita del suo amato nipote Eugenio che stasera è salito in cielo. I suoi giovani occhi, il suo giovane sorriso, i suoi giovani sogni brilleranno come stelle lassù e staranno per sempre accanto a Damiano e famiglia Damiano ti siamo vicini con tutto il nostro calore e affetto».

Una famiglia quella di Eugenio, già provata recentemente da un altro grave lutto: pochi mesi fa era mancato anche il padre. I funerali si svolgeranno il 24 novembre alle ore 11 nella chiesa di san Carlo, in via Nitti a Pesaro.