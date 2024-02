Cordinaldo, nonno Biagio e l’amato nipote Saccio si riabbracciano in cielo

CORINALDO – Nonno Biagio Quinto Saccinto, sopravvissuto nel 2013 allo strazio di aver perso il nipote Francesco nel terribile incidente stradale in via Olmi Grandi, ora lo ha raggiunto. Troppo grande quel dolore che logora ogni istante, ogni giorno, lentamente per anni, finché il cuore non cede e l’unico desiderio è quello di raggiungersi in un posto migliore. Ora nonno e nipote si sono ricongiunti in cielo, in un abbraccio eterno.

Biagio Quinto Saccinto, 87 anni, si è spento improvvisamente ieri, a Ostra, gettando nel dolore la moglie Miriam, i figli Lucilla, Vittorio e Fedora, i generi Alessio e Giampiero e la nuora Simonetta, i fratelli, le sorelle. Lo piangono i nipoti Alessandro, Lorenzo, Nicola, Leonardo «e Francesco dal cielo», come la famiglia ha voluto scrivere nel necrologio sottolineando il fortissimo legame che c’era e c’è ancora tra il nonno e quel nipote strappato alla vita a soli 16 anni. La sua storia e quella di questa forte e coraggiosa famiglia ha scosso profondamente la comunità di Corinaldo, che ad oggi partecipa al lutto con rinnovata commozione e profonda vicinanza per questo nuovo dramma, forse annunciato, per via del legame fortissimo che c’era tra Biagio e Francesco. Da quel 2013 nel cuore dell’anziano si era rotto già qualcosa destinato a non sanarsi più.

I funerali di nonno Quinto Saccinto

La camera ardente di nonno Biagio Quinto Saccinto è stata allestita alla Casa funeraria “Casci Ceccacci” (via G.Matteotti a Passo Ripe), si potrà fare una visita dalle ore 15 di oggi. I funerali saranno celebrati venerdì 2 febbraio alle ore 15 nella Collegiata di San Francesco in Corinaldo, poi l’ultimo viaggio al cimitero di Corinaldo.

Francesco Saccinto

La tragedia di Saccio

Una grande famiglia unita i Saccinto, che hanno resistito come una vela sconquassata in mezzo alle onde ma ancora in navigazione, alla tragedia di Francesco, travolto a soli 16 anni da un muratore alla guida del suo furgone ubriaco e senza patente. Era la sera del 10 settembre 2013 quando “Saccio”, come era soprannominato lo studente, venne travolto mentre in sella al suo motorino stava andando a casa di un amico. Al volante del furgone Omar Turchi, un muratore residente a Corinaldo. Aveva un tasso alcolemico pari a 2,23 g/l: oltre 4 volte più del consentito. Rifiutò di sottoporsi all’accertamento per riscontrare l’eventuale assunzione di stupefacenti. E guidava nonostante avesse la patente ritirata nel 2008 e nel 2010 per lo stato di ebbrezza. E per quella tragedia – che aprì la strada alla successiva formulazione del reato di omicidio stradale – fu condannato per omicidio con sentenza definitiva dalla Cassazione a 7 anni di carcere.

I genitori e gli amici riuniti nell’associazione “Rose bianche sull’asfalto” grazie all’interessamento diretto del Vescovo della Diocesi Franco Manenti sono stati ricevuti dal Papa in udienza privata. Della breve vita di Saccio, della tragedia e dell’importanza della sicurezza stradale, si parla ancora oggi nelle scuole grazie al docufilm dello storyteller senigalliese Luca Pagliari Ogni Giorno, già visto da migliaia di studenti anche grazie alla collaborazione con la comunità di San Patrignano. L’obiettivo è sensibilizzare contro l’uso di alcol e sostanze stupefacenti per chi, in particolare, si mette alla guida.