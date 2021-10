Perde il controllo dell’auto, ne urta tre in sosta e si ribalta: paura per una anziana

JESI – Rocambolesco incidente quello avvenuto oggi verso le 11.50 in viale Verdi, nei pressi della rotatoria del Liceo scientifico “Leonardo Da Vinci”. Una Fiat Punto condotta da una donna di 89 anni di Jesi ha perso il controllo andando a sbandare e urtare contro tre vetture in sosta, danneggiandole. Un impatto violentissimo in seguito al quale la Punto della signora ha cappottato su un fianco e la donna è rimasta incastrata. Immediato l’allarme al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi con l’ambulanza della Croce verde, una squadra dei Vigili del fuoco e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Jesi. I vigili del fuoco hanno collaborato con i sanitari del 118 per estrarre l’anziana dall’abitacolo, era cosciente anche se contusa. È stata trasferita in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Jesi. Le sue condizioni non sono gravi. Ingenti i danni alle vetture coinvolte: oltre alla Punto che guidava, anche le tre colpite sulla fiancata e rimaste danneggiate. Si tratta di una Fiat Panda, finita con lo pneumatico sul marciapiede, una Citroen Picasso e una Fiat Punto, ribaltata su un fianco in seguito all’urto. Dinamica e rilievi di legge a cura dei Carabinieri.