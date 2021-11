Controlli delle misure anti-Covid, al setaccio aziende e servizi

SERRA DE’ CONTI – Controlli delle misure anti-Covid e dei green pass: si è conclusa da poche ore, da parte della Compagnia Carabinieri di Jesi e su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, una massiccia attività su tutta la Vallesina. Obiettivo del servizio straordinario, il controllo preventivo sulle misure governative in materia di Covid-19. In particolare il monitoraggio dei militari dell’Arma si è concentrato nel comune di Serra de’ Conti dove sono stati svolti molti controlli ad aziende, enti pubblici e strutture sanitarie. Sotto la lente di ingrandimento sia la corretta attuazione dei protocolli sanitari vigenti, il controllo dei “green pass” e della gestione ed organizzazione dei controlli da parte dei datori di lavoro. Nel complesso, sono stati controllati 11 obiettivi e 41 persone. Il dispositivo di controllo ha visto impegnati 8 carabinieri su 4 pattuglie. Non sono state riscontrate anomalie, anzi è stata accertata una corretta gestione dell’attività di controllo da parte dei responsabili. Continueranno incessanti i controlli ad aziende, enti pubblici e strutture sanitarie da parte della Compagnia Carabinieri di Jesi sui comuni della Vallesina.