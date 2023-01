Controlli nel Maceratese, ritirate otto patenti e sequestrati sei grammi di sostanza stupefacente

Nel weekend sono proseguite le attività di controllo della circolazione stradale sul territorio, disposte dal comando provinciale carabinieri di Macerata, per un totale di oltre 200 persone controllate. In tutto ritirate otto patenti e sequestrati sei grammi di sostanza stupefacente.

A San Severino Marche i carabinieri della locale stazione hanno segnalato al prefetto di Macerata un giovane cittadino italiano, 15enne, del luogo, poiché, nel corso di un controllo, alla guida del proprio scooter, è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish per uso personale, conservati all’interno di un pacchetto di sigarette. Per il giovane è scattato il ritiro la patente di guida per 30 giorni.

I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Macerata hanno denunciato, in stato di libertà, tre uomini di 23, 40 e 48 anni, tutti del Maceratese, poiché, alla guida delle proprie autovetture, sono risultati positivi all’accertamento alcolemico. Ritiro della patente per la successiva sospensione.

I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Civitanova Marche hanno denunciato in stato di libertà 5 persone, un uomo e quattro donne, tra i 24 e i 53 anni, studenti ed operai, residenti nella cittadina costiera, nel Fermano, nel Teramano e nell’Ascolano, poiché, nel corso di un controllo alla guida delle rispettive autovetture, sono risultati positivi all’accertamento alcolemico. Anche per loro è scattato il ritiro della patente di guida per la successiva sospensione.