Controlli a Falconara, tre persone segnalate per droga e una denunciata per evasione

FALCONARA – Nel corso del fine settimana i carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima sono stati impegnati nella vigilanza del litorale, dei punti nevralgici della città e delle località periferiche, in un più ampio servizio a largo raggio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, con l’impiego di diversi militari e mezzi. Nel primo controllo, avvenuto lungo la via Flaminia, un 36nne di Ancona è stato trovato, mentre era alla guida di un veicolo, in possesso di una dose di cocaina; nel secondo controllo, verificatosi nel centro abitato, un 35enne ed una 48enne, entrambi abitanti a Falconara Marittima, sono stati trovati in possesso rispettivamente di una dose di cocaina. Le dosi contenenti la sostanza stupefacente sono state sottoposte a sequestro amministrativo, mentre al conducente del veicolo è stata ritirata la patente di guida. Le tre persone sono state segnalate alla Prefettura competente per il luogo di residenza, per la violazione amministrativa della normativa sugli stupefacenti.



Infine, un 59enne abitante a Falconara Marittima, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, durante il controllo di routine espletato dai Carabinieri della Tenenza, è stato trovato all’esterno della propria abitazione; lo stesso è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il reato di evasione.

Continua in maniera incessante la meticolosa attività di contrasto delle violazioni della normativa sugli stupefacenti che i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima stanno ponendo in essere per evitare lo spaccio delle sostanze stupefacenti e frenare il loro consumo anche tra i più giovani.