Controlli dei Carabinieri: pizzicato fuori Comune, con un coltello addosso, scattano multa e denuncia

CHIARAVALLE – Continui, capillari e costanti, i controlli dei Carabinieri per verificare il rispetto delle prescrizioni del Dpcm in materia di contenimento del virus Covid-19. A finire nei guai, doppiamente, è stato un giovane di 25 anni. Il ragazzo è stato controllato ieri sera da una pattuglia dei Carabinieri, che ha intimato l’alt a Chiaravalle. Il giovane era ingiustificatamente fuori dal proprio comune di residenza in palese violazione del Dpcm pertanto nei suoi confronti è stata elevata la sanzione di 400 euro. Ma non basta. Il suo crescente nervosismo all’atto del controllo ha indotto i militari ad approfondire l’accertamento e da una perquisizione personale e veicolare è spuntato un coltello della lunghezza totale di circa 15 centimetri. Pertanto, il coltello è stato sequestrato e il giovane oltre alla multa è stato anche denunciato all’autorità giudiziaria per porto di armi senza giustificato motivo. Le pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Jesi svolgono ogni giorno centinaia di controlli su tutto il territorio dei 19 comuni di competenza, non solo per monitorare il rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento del virus ma anche per il contrasto dei reati predatori, finalizzati a prevenire rapine, furti e truffe.