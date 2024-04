Controlli nell’Ascolano: emessi Daspo per due tifosi e denunciata una persona per truffa

ASCOLI – Controlli nell’Ascolano. Lo scorso 17 marzo in occasione dell’incontro di calcio “Ascoli – Lecco” valido per il campionato di Serie B disputato presso lo stadio “Cino e Lillo Del Duca”, dal settore “Curva Nord” riservato alla tifoseria locale, un tifoso, girato di spalle dietro una balaustra, agevolava e favoriva l’azione di un secondo tifoso il quale, convinto di non essere ripreso dall’impianto di video-sorveglianza, accendeva un grosso petardo, tipo bomba carta, per poi gettarlo all’interno del parterre che delimita il bordo del campo di gioco. Tale condotta creava un concreto rischio per l’incolumità degli addetti allo svolgimento della manifestazione sportiva presenti a bordo campo oltre che mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.



Successivamente ai fatti sopra descritti, la Digos di Ascoli Piceno, effettuava un’accurata attività di Polizia Giudiziaria volta a identificare i protagonisti dell’evento sopra descritto. L’attività d’indagine, una volta terminata, portava all’identificazione di 2 soggetti per cui veniva emesso in capo agli stessi, su proposta della locale Divisione Anticrimine, il provvedimento del Daspo per una durata di mesi 15 ognuno.

La truffa

Pochi giorni prima della Pasqua un cittadino italiano era riuscito a sottrarre ad una anziana signora, truffandola, la somma di 47.950 euro. L’intervento dei carabinieri di Ascoli Piceno ha permesso di identificare il colpevole al quale, oltre alla denuncia penale, per evitare di perpetrare medesime azioni delittuose il questore ha comminato un foglio di via obbligatorio dal comune di Folignano.

Due donne di origini extracomunitarie residenti nei comuni di Grottammare e San Benedetto del Tronto sono state oggetto di violenza da parte dei mariti. Per questi ultimi su impulso della Divisione Anticrimine della Questura di Ascoli Piceno ha emesso un ammonimento. Il provvedimento è una misura adottata come avvertimento per evitare la commissione di un reato più grave nei confronti del coniuge.



In provincia il personale in servizio presso il Commissariato di P. S. di San Benedetto del Tronto ha effettuato 23 posti di controllo che hanno prodotto i seguenti risultati: 179 veicoli e 341 persone identificate. Sono stati inoltre eseguiti 9 controlli a persone sottoposte a regime di detenzione domiciliare.

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha impiegato 25 equipaggi. Nei 24 posti di controllo operati sono stati controllati 211 veicoli e 273 persone. Oltre a ciò sono stati controllati 20 soggetti per i quali sono state emesse misure detentive domiciliari.

La Sezione Polizia Stradale di Ascoli Piceno con l’impiego di 30 pattuglie ha effettuato 34 soccorsi stradali e 18 posti di controllo che hanno portato all’identificazione 134 persone. In occasione delle citate attività gli agenti hanno proceduto al controllo di 128 veicoli e sono stati ritirati 4 documenti di circolazione. Sono state 48 le contravvenzioni al Codice della strada contestate, a cui è seguito il sequestro di 4 veicoli. Oltre al normale servizio di controllo del territorio e dei veicoli circolanti è stato effettuato un servizio di specifica competenza mirato al controllo dei veicoli impiegati nel trasporto animali vivi.

La Sezione Operativa di Sicurezza Cibernetica nell’ambito delle attività istituzionali della specialità, nella decorsa settimana, sono state raccolte 4 denunce, di cui 2 per truffa di trading on line su piattaforme finanziarie, una per truffa on line e una denuncia relativa a frode informatica.