Controlli nell’Ascolano: emessi 2 avvisi orali e un dacur per reati contro il patrimonio

ASCOLI – Sicurezza nel Piceno nella settimana dall’8 al 14 gennaio con i controlli della polizia di stato. Nello specifico il questore, a conclusione di attività info-investigativa della locale Divisione Anticrimine, ha emesso 2 avvisi orali, 1 dacur ed un foglio di via obbligatorio, tutti per fatti riconducibili a reati contro il patrimonio. Da segnalare come quest’ultimo provvedimento sia stato emesso avvalendosi del nuovo Decreto Legge nr.123 del 15.9.2023 (cd. Decreto Caivano), per il quale il divieto nei confronti del destinatario è stato aumentato a complessivi anni 4, invece dei 3 previsti originariamente come limite massimo.

Inoltre, sono stati effettuati 47 posti di controllo, nel corso dei quali sono stati controllati 410 veicoli e 979 persone, grazie anche al costante contributo del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara. In particolare l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha impiegato 28 equipaggi i quali in 14 posti di controllo effettuati in ambito urbano hanno controllato 144 veicoli e 341 persone. Nelle località costiere il Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Benedetto del Tronto ha impiegato 28 equipaggi di pronto intervento. Nei 19 posti di controllo effettuati sono stati identificati 390 persone e controllati 197 veicoli. Dall’attività di polizia giudiziaria è scaturita una denuncia per esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La Sezione polizia stradale di Ascoli Piceno ha effettuato 12 soccorsi stradali e 14 posti di controllo. Le 24 pattuglie impiegate hanno proceduto all’identificazione di 66 persone ed il controllo di 69 veicoli. Oltre alla normale attività di vigilanza stradale gli operatori hanno contribuito alla sicurezza in ambito autostradale, intervenendo con pattuglie integrative in A14. Inoltre sono stati sequestri di 4 veicoli perché sprovvisti di copertura assicurativa. In totale sono stati elevati 161 verbali di contravvenzioni al Codice della strada.

Il Posto di Polizia Ferroviaria di San Benedetto Tronto, nell’ambito dell’attività di prevenzione finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza ordinaria e i dispositivi di controllo programmati nella settimana passata, ha impiegato 12 pattuglie che hanno identificato complessivamente 182 persone, di cui 31 cittadini extracomunitari. Nell’ambito dell’attività di specifica competenza denominata “Rail Safe Day” gli operatori della PolFer hanno prestato particolare attenzione agli impropri ed anomali comportamenti in ambito ferroviario, tra cui attraversamento dei binari, salita/discesa dai convogli in movimento, indebita presenza sulla linea ferroviaria, attraversamento PL chiusi e superamento linea gialla di stazione.

La Sezione Operativa di Sicurezza Cibernetica nell’ambito delle attività istituzionali della specialità, ha raccolto 2 denunce di cui una per truffa e-commerce e una per danneggiamento e furto di corrispondenza.