Colli al Metauro, tre vetture in fiamme nella notte

COLLI AL METAURO – Tre auto in fiamme nella notte a cavallo tra il 30 d il 31 ottobre. È successo a via Alcide De Gasperi a Villanova di Montemaggiore, nel comune di Colli al Metauro. Due di queste sono andate completamente distrutte mentre una terza è rimasta comunque seriamente danneggiata. Si tratta di una Chevrolet Matiz, di una Mercedes A 100, entrambe ormai da rottamare, e di una Fiat Panda.



Sul posto è stato chiesto l’intervento dei Vigili dl Fuoco che hanno evitato che le fiamme si propagassero ma non hanno potuto fare nulla per evitare che il rogo devastasse i primi due veicoli. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri; al momento l’ipotesi più probabile è quella dell’origine accidentale.



Facile che le fiamme siano scaturite da un corto circuito di una vettura e che ben presto si siano propagate alle altre vicine. Tanta comunque la paura nel quartiere svegliato nel cuore della notte dalla sirene dei mezzi di soccorso.