Colli al Metauro, danneggia auto in sosta ed incendia fioriere: denunciato 50enne

COLLI AL METAURO – Si divertiva a fare il vandalo nel suo comune di residenza senza di fatto nessun apparente motivo. Protagonista della vicenda un 50enne residente a Colli al Metauro. A finire nelle sue mire le auto in sosta che venivano danneggiate con oggetti contundenti o con calci. L’uomo si era dilettato anche a dare fuoco alle fioriere di un locale.

Ad interrompere le sue scorribande compiute tra fine aprile e inizio maggio sono stato i Carabinieri di Colli al Metauro che, a seguito di accurate indagini, sono riusciti a risalire al responsabile degli atti vandalici.

Secondo i militari il 50enne avrebbe agito senza una reale ragione. La sua condotta gli è comunque costata una denuncia a piede libero per danneggiamento aggravato. I carabinieri hanno anche identificato l’autore degli imbrattamenti ai danni di alcuni cassonetti della raccolta differenziata in località Pozzuolo. Un segnale forte per tutti coloro che pensavo di poter agire indisturbati rovinando il patrimonio della collettività.