Colli al Metauro, lo spaccio prima del lockdown: arrestato 53enne

COLLI AL METAURO – I carabinieri della Stazione di Colli al Metauro hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cinquantatreenne del posto, incensurato, sorpreso con un ingente quantitativo di denaro e con diverse dosi di cocaina.



I fatti risalgono al tardo pomeriggio del 23 dicembre scorso quando l’uomo, a bordo della sua Fiat Punto in compagnia di un’amica, è incappato nella fitta rete di controlli organizzata dall’Arma per la verifica delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.



Durante il controllo, avvenuto lungo la via Flaminia in località Tavernelle, ai carabinieri non è sfuggito un evidente nervosismo da parte dell’uomo, che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina pronte allo spaccio, riposte nella tasca dei suoi pantaloni, nonché di consistente denaro contante, di cui non forniva adeguata giustificazione.



La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire nella cucina dell’abitazione dell’uomo ben tre diverse tipologie di sostanze stupefacenti: complessivamente oltre 20 grammi di cocaina e diverse dosi di hashish e marijuana. Sempre nella cucina è stato rinvenuto tutto l’occorrente per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente; diversi ritagli in cellophane risultavano già predisposti per il confezionamento in dosi. L’uomo è stato fermato durante le ultime consegne prima del lockdown natalizio.

Il soggetto è stato subito arrestato e all’esito del giudizio per direttissima tenutosi il giorno successivo ha patteggiato la pena di 8 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa.