COLLI AL METAURO – Doppio blitz dei ladri a Calcinelli di Colli al Metauro. I balordi sono entrati in azione nella zona di Villafranca a distanza di poche ore nel tardo pomeriggio. Ad essere colpiti due appartamenti siti nello stesso quartiere: particolare che, visto anche lo stesso modus, lascerebbe supporre che si possa trattare dei medesimi autori.



I malviventi, in entrambi i casi, avrebbero forzato una finestra al piano inferiore e, una volta dentro, avrebbero messo tutto a soqquadro in cerca di preziosi o contanti. In uno dei due casi i ladri sono rimasti di fatto a bocca asciutta; nel secondo, tra contanti e gioielli si stima un bottino per quasi 6mila euro. Sui colpi indagano i carabinieri locali intervenuti per i rilievi del caso.