Clienti e dipendenti senza mascherine: chiusi tre locali nel maceratese

MACERATA – Continuano, purtroppo, a registrarsi comportamenti non corretti in merito al rispetto delle restrizioni anti-contagio nella provincia maceratese. I carabinieri, nel fine settimana, hanno infatti applicato il provvedimento provvisorio di sospensione dell’attività per cinque giorni in tre locali della provincia. Gli interventi sono stati eseguiti a Civitanova, Montecosaro Scalo e Trodica di Morrovalle.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civitanova, nonostante gli ammonimenti e la costante campagna informativa condotta sul territorio, sabato sera hanno sanzionato i tre locali in questione: un bar nel centro della città costiera, un bar nel centro di Montecosaro Scalo e una pasticceria-gelateria a Trodica di Morrovalle.

In tutte e tre i casi i militari hanno accertato irregolarità relative al mancato impianto e aggiornamento del registro delle operazioni di igienizzazione, l’omessa informazione ai clienti delle misure di prevenzione del Covid-19 e la presenza di avventori e dipendenti sprovvisti di mascherina.

I carabinieri hanno quindi multato i tre esercizi commerciali e hanno applicato il provvedimento provvisorio di sospensione dell’attività per cinque giorni in attesa delle determinazioni del Prefetto di Macerata.

I militari sono anche intervenuti in località Torrenova, a Porto Potenza Picena, dopo che molti turisti avevano segnalato la presenza di due uomini completamente nudi nel tratto di spiaggia in questione dove vige un’ordinanza sindacale che vieta il nudismo. I carabinieri, dopo aver invitato i due a indossare il costume, li hanno sanzionati.