Civitanova, ubriaco aggredisce i poliziotti in piazza: nei guai un uomo

CIVITANOVA – Ubriaco infastidisce i clienti di un bar, poi aggredisce gli agenti del commissariato: denunciato un uomo. L’episodio è avvenuto sabato scorso, quando era stato richiesto l’intervento della volante del Commissariato di polizia in un bar in piazza XX settembre. Un uomo completamente ubriaco stava dando fastidio agli altri avventori del locale. Quando gli agenti sono arrivati sul posto l’uomo si è scagliato anche contro di loro, reagendo in maniera aggressiva: è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Segnalato dal commissariato, in seguito all’attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, il Questore ha emesso nei suoi confronti un Dacur, vale a dire un divieto di accesso e di stazionamento nei pressi del locale pubblico dove era avvenuto l’episodio e di tutti quelli vicini, per almeno un anno.