Civitanova, travolto da un gruppo di cinghiali mentre è in sella alla sua bici

CIVITANOVA – Ciclista travolto da un gruppo di cinghiali mentre è in sella alla sua bici: per lui una brutta frattura ad un braccio. È avvenuto giovedì sera, intorno alle ore 22, lungo via Orti, nella campagne tra Civitanova Alta e Potenza Picena.



Un civitanovese di 41 anni stava pedalando insieme ad altri ciclisti quando da un greppo è sbucato un gruppetto di cinghiali. C’erano dei cuccioli e due o tre esemplari più grandi. Sul posto è intervenuta una ambulanza. Il ciclista è stato soccorso e portato all’ospedale di Civitanova Alta: ha riportato una frattura. È allarme in quella zona per la presenza dei cinghiali: tante le segnalazioni.