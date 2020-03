Civitanova, tragico schianto in A14: muore un 71enne, il figlio in ospedale

CIVITANOVA – Tragico incidente in A14: un morto. È successo nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15:00, nel tratto compreso tra Loreto e Civitanova, in direzione sud, al chilometro 259. A rimanere coinvolti un mezzo pesante e un furgone.

Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118, dei vigili del fuoco di Civitanova, delle pattuglie della Polizia Stradale e del personale della Direzione 7° Tronco di Pescata di Autostrade per l’Italia. I pompieri, in collaborazione con il personale medico, hanno estratto dall’abitacolo del furgone il conducente, un uomo di 71 anni originario di Cessapalombo nel maceratese. Gli uomini del 118 hanno cercato in ogni modo di rianimarlo ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Il figlio dell’uomo, un 37enne, che viaggiava nel furgone insieme al padre, è stato trasportato in ospedale. Nessuna conseguenza per il conducente del mezzo pesante.

L’incidente ha fatto registrare due chilometri di coda e l’autostrada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso.