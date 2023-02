Civitanova, sporcizia e degrado nei centri di raccolta rifiuti: due rimossi

CIVITANOVA – Via dalla zona commerciale di Civitanova due centri di raccolta dei rifiuti: erano diventati ricettacolo di sporcizia e la gente, arrivando lì anche in auto, lasciava abbandonato di tutto: da vecchi mobili a rifiuti in eternit. Da qui la decisione dell’assessore al decoro urbano e alla sicurezza Giuseppe Cognigni. Uno si trovava nei pressi di piazza Nassiriya e l’altro proprio dietro alla struttura del punto vendita Trony, in un’area parcheggio. «La gente abbandonava di tutto – ha spiegato l’assessore Giuseppe Cognigni – I centri più problematici erano proprio questi due, in zona Aurora. Ho avuto modo di confrontarmi anche con l’amministrazione della zona commerciale, che ha condiviso tale problematica. Lo stesso hanno fatto i commercianti della zona. In passato, i centri di raccolta sono stati aperti in maniera random, bastava un’autorizzazione. Facendo un giro di controllo insieme al personale del Cosmari, ho notato che i due più sporchi erano questi. Ci sarà la raccolta dei rifiuti “porta a porta” anche in quella zona e alcune aziende hanno avuto la possibilità di tenere dei cassonetti più grandi all’interno dei propri spazi, dunque in un’area che è privata. Ora – ha continuato l’assessore Giuseppe Cognigni – sto controllando i centri di raccolta che si trovano sul lungomare Nord e sul lungomare centro. I proprietari degli stabilimenti balneari si sono lamentati, dicendo che trovano i lucchetti forzati. Sto studiando una nuova soluzione per organizzare i centri di raccolta, anche per un fatto di decoro».