Civitanova, spaccata in pasticceria: ladro in fuga con la cassa

CIVITANOVA – Furto con spaccata in pasticceria: magro il bottino, ingenti i danni. È accaduto questa notte, verso le 23, nella pasticceria Le Dolcezze, che si trova nella piazza del quartiere di San Gabriele e che ha aperto da appena due settimane. «Verso l’una mi ha chiamato la polizia – ha raccontato Dino Pirro, il proprietario dell’attività – Un uomo, incappucciato, è entrato nel locale inaugurato proprio due settimane fa, dopo aver frantumato la vetrata. Una volta dentro si è diretto verso il registratore di cassa ma non è riuscito ad aprirlo e così lo ha portato via. Dentro c’erano un po’ di banconote e di monete, che servivano come fondo cassa: più o meno duecento euro. Più che altro, tanti i danni». Sono in corso le indagini da parte della polizia. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.