Civitanova, senza patente cerca di sottrarsi al controllo e aggredisce i carabinieri: 38enne patteggia

CIVITANOVA – Era senza patente quando aveva parcheggiato l’auto allontanandosi a piedi. Una pattuglia dei carabinieri lo aveva seguito, lui si era infilato in una sala Bingo e lì aveva aggredito un militare chiudendogli la mano nella porta per poi cercare di colpire entrambi i militari con spintoni e calci. Oggi un 38enne di Treia ha patteggiato sei mesi di reclusione, beneficerà della sospensione condizionale della pena se svolgerà sei mesi di lavori di pubblica utilità alla Croce Rossa di Macerata. È quanto concordato oggi in aula tra il legale del 38enne, l’avvocato Barbara Recanati, e il pubblico ministero di udienza Francesca D’Arienzo.

Il treiese era finito in manette il 13 gennaio scorso per resistenza a pubblico ufficiale. A stringergli le manette ai polsi erano stati i carabinieri della Compagnia di Civitanova, è lì che si erano svolti i fatti verso le 4.30 del mattino. Il 38enne era stato notato in auto nel parcheggio retrostante il Megauno, lui una volta vista l’auto dei carabinieri aveva parcheggiato e si era allontanato a piedi verso la sala Bingo. I militari lo avevano seguito invitandolo a fermarsi ma il 38enne avrebbe proseguito, raggiunto, aveva reagito spintonandoli. Una volta dentro al locale avrebbe scalciato e spintonato i militari schiacciando la mano di uno dei due nella porta. Alla fine i carabinieri erano riusciti a portarlo fuori e, con l’aiuto di un’altra pattuglia, lo avevano bloccato, ammanettato e portato in caserma. Arrestato per resistenza era finito davanti al giudice che aveva convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma mentre l’udienza era stata rinviata a oggi.