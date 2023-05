Civitanova, schiacciato da un macchinario: operaio 20enne all’ospedale

CIVITANOVA – Schiacciato da un macchinario per lo stampaggio delle suole, giovane operaio trasportato a Torrette. L’infortunio sul lavoro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, intorno a mezzogiorno, in una ditta che si trova nella zona industriale di Santa Maria Apparente, a Civitanova. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli ispettori dello Spsal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), l’operaio, un 20enne pakistano, stava lavorando su un macchinario usato per lo stampaggio delle suole quando è rimasto schiacciato. Sul posto il 118. Il giovane è stato portato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Ha riportato lesioni al bacino e alla gamba destra. Non è in pericolo di vita.