Civitanova, scarti edilizi e tubi in eternit abbandonati nella zona dell’ospedale

CIVITANOVA – Scarti edilizi ed eternit abbandonati nei pressi dell’elisuperficie, movimenti sospetti e segni di bivacchi all’interno di una casa colonica abbandonata nella zona sopra l’ospedale di Civitanova Alta. È quanto emerso dai controlli, segnalati come da prassi in circostanze del genere alla polizia provinciale, svolti dal dirigente della sezione di Civitanova Cst (Caccia-Sviluppo-Territorio), Angelo Marinelli. Ieri sera (25 febbraio) la scoperta, l’ennesima in realtà, svolta nel contesto di una serie di controlli ambientali nelle campagne civitanovesi che gli operatori dell’associazione Cst svolgono spesso.

Nella zona dell’elisuperficie di Civitanova Alta, come si diceva, sono stati trovati tubature in eternit e scarti edilizi. Ed ora sono in corso le indagini per individuare i responsabile del gesto di inciviltà. Purtroppo, ritrovamenti del genere capitano fin troppo spesso nelle zone di campagna, dove la gente abbandona di tutto, convinta di non essere rintracciata.