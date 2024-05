Civitanova, rissa in corso Garibaldi: scattano denuncia e Daspo urbano per un settempedano

CIVITANOVA – Rissa in corso Garibaldi nei pressi dei locali della movida, settempedano denunciato. Nei suoi confronti il questore ha emesso anche il cosiddetto Daspo Urbano che gli vieta per un anno di frequentare il Donoma. La vicenda risale alla notte del 28 aprile scorso quando al 112 erano arrivate segnalazioni di aggressioni avvenute in corso Garibaldi nei pressi dei locali della movida. Dai controlli effettuati immediatamente dalla Volante del Commissariato che era giunta sul posto non era però emerso nulla.

Ma dai successivi approfondimenti era stato appurato che effettivamente era avvenuta una rissa in prossimità di un noto locale da ballo in cui erano coinvolti due gruppi di giovani. Nella mattinata era stato anche ritrovato un indumento con tracce di sangue che però gli agenti non erano riusciti a ricondurre ad alcuno dal momento che mancavano documenti o identificativi sul capo.

Dalla visione delle telecamere posizionate in zona invece gli agenti hanno potuto accertare che si era verificata una rissa tra due gruppi, verosimilmente di stranieri. Da lì, l’attività investigativa ha portato ad individuare un giovane, residente a San Severino, che si era recato al pronto soccorso locale dichiarando di aver subito un’aggressione da parte di più persone a lui sconosciuti. Per gli agenti anche lui avrebbe partecipato alla rissa e una volta identificato è stato deferito all’autorità giudiziaria. Nei suoi confronti il questore Luigi Silipo ha anche emesso il Dacur che gli vieta di frequentare la discoteca per un anno.