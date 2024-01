Civitanova, spunta tra i rifiuti un proiettile di mortaio della seconda Guerra mondiale. Ma è un falso allarme

CIVITANOVA MARCHE – Allarme per un proiettile di mortaio trovato dai rifiuti da un operatore ecologico. Ma era senza carica esplosiva. È accaduto nella mattinata di oggi a Civitanova, dietro la stazione ferroviaria, in via Fermi.

Il proiettile di mortaio, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, si trovava tra i rifiuti, abbandonato accanto ai cassonetti, all’interno di uno scatolone di cartone lasciato aperto.

Sul posto gli agenti del commissariato di polizia e della municipale, che hanno transennato l’area. Inizialmente erano stati allertati gli artificieri, ma poi l’allarme è rientrato. All’interno del proiettile, lungo quasi cinquanta centimetri, non c’era carica esplosiva ed era dunque inoffensivo.