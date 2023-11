Civitanova, rapinato dell’orologio mentre è al parco: soccorso un uomo

CIVITANOVA – Aggredito e rapinato dell’orologio che teneva al polso, uomo soccorso in stato di choc. È caccia al malvivente. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, 16 novembre, nel parco Cecchetti, dove un uomo, mentre stava camminando, è stato avvicinato e rapinato da un malvivente che è riuscito a sfilargli l’orologio che aveva al polso. La vittima ha subito chiamato la polizia e sul posto è intervenuta anche una ambulanza per prestare soccorso al malcapitato, in stato di choc per quanto accaduto.

Sono in corso le indagini da parte della polizia per identificare il rapinatore.