Civitanova, rissa tra ragazzini in strada: volano calci e pugni

CIVITANOVA – Rissa tra ragazzini con calci e pugni, caos nel quartiere di San Gabriele a Civitanova. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri – 15 ottobre – ed ha visto protagonisti due gruppi di giovanissimi, tra cui minorenni, che si sono affrontati tra le vie del quartiere, sotto gli occhi di tanti residenti.

Sul posto è intervenuta la polizia ed è stato un fuggi fuggi generale. Nessuno è rimasto ferito in maniera seria, tanto che non è stato necessario neppure l’intervento del 118. Ma l’episodio ha scatenato le reazioni allarmate dei residenti, molti dei quali hanno segnalato l’accaduto prima alle forze dell’ordine e poi anche sui social. Non è la prima volta che gruppi di ragazzini si affrontano in mezzo alla strada. Accertamenti in corso.