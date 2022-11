Civitanova: pesce illegale in tre ristoranti, scatta il sequestro

Durante i controlli sono stati sequestrati in tre noti ristoranti di 23 chili di prodotto ittico, pronto per essere servito alla clientela, ma privo di documentazione

CIVITANOVA – Controlli da parte dei militari su motopesca, ristoranti e pescherie: sequestrati complessivamente oltre 50 chili di pesce. Nei giorni scorsi, infatti, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo, coordinati dal tenente di vascello Ylenia Ritucci, hanno effettuato diverse operazioni finalizzate alla repressione ed al contrasto della pesca illegale su tutto il territorio della provincia maceratese. In particolare, i militari hanno effettuato numerose attività di controllo su tutta la filiera commerciale della pesca (controlli su motopesca allo sbarco, grande distribuzione, supermercati, ristoranti, pescherie, ecc..). Sono state elevate cinque sanzioni amministrative ed altrettanti sequestri, per un valore di circa 7.500 euro ed un totale di quaranta chili di prodotto ittico sequestrato di diversa tipologia e specie. Il prodotto è stato sequestrato. Nel corso dei prossimi giorni, continueranno i controlli finalizzati alla lotta e alla repressione dei fenomeni di pesca illegale, ma soprattutto per la tutela della salute del consumatore finale.