Civitanova, perde l’equilibrio e cade dalla finestra: morto un 84enne

CIVITANOVA – Precipita dalla finestra, muore un anziano di 84 anni. Quando sono arrivati i soccorsi, l’uomo era ancora vivo. È morto poco dopo in ospedale. L’episodio è avvenuto questa notte, in una abitazione nel piazzale Rosselli, di fronte alla stazione ferroviaria di Civitanova. Un anziano, che in quel momento era in casa con i familiari che stavano dormendo, forse per guardare qualcosa fuori oppure per prendere una boccata d’aria, si è sporto dalla finestra ed è precipitato, facendo un volo di circa sei metri.

Sul posto sono intervenute immediatamente l’automedica del 118 e una ambulanza della croce rossa. L’anziano era ancora vivo. È stato stabilizzato ed è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Ma poco prima di salire a bordo, l’uomo è andato in arresto cardiaco. È morto poco dopo, in ospedale.