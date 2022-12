Civitanova, perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato: 45enne all’ospedale

L'incidente è avvenuto questa notte, poco prima delle 4.30, lungo via del Molino. All'ospedale un 45enne di Potenza Picena

CIVITANOVA – Incidente nella notte, auto finisce in un fossato. Il conducente estratto dalla macchina dai vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto questa notte, poco prima delle 4.30, a Civitanova Marche lungo via del Molino. Un’auto, una Mercedes classe A, è finita in un fossato. Al volante si trovava un uomo di 45 anni, residente a Potenza Picena, che avrebbe fatto tutto da solo, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco della caserma di via Aldo Moro e i carabinieri della Compagnia di Civitanova, che hanno rilevato l’incidente. Il quarantacinquenne, dopo le prime cure del caso, è stato caricato a bordo di una ambulanza e portato all’ospedale della Città Alta per essere sottoposto ai vari accertamenti. Le sue condizioni, comunque, non sarebbero gravi.