Civitanova, blitz in un opificio: trovati 850 grammi di marijuana e 216 piantine. In manette un 31enne

CIVITANOVA MARCHE – Blitz della Guardia di finanza in un opificio, trovate 216 piantine di marijuana e 850 grammi della stessa sostanza, in manette un 31enne civitanovese. L’attività porta la firma dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata guidata dal tenente colonnello Francesco Mirarchi che nei giorni scorsi hanno individuato nella zona di Civitanova una serra adibita a laboratorio dove venivano coltivati ingenti quantitativi di droga. L’accesso effettuato nell’opificio ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 216 piante di marijuana, predisposte per la fioritura, nonché 850 grammi della stessa sostanza, pronti per la vendita.

All’interno della struttura è stato individuato un moderno impianto di coltivazione idroponica della sostanza stupefacente dotato di un sistema di illuminazione, aerazione, irrigazione e riscaldamento, con l’impiego di fertilizzanti e di strumenti di rilevazione della temperatura, vasi di varie dimensioni, utili alla coltivazione indoor e una bilancia di precisione utilizzata per la grammatura delle dosi di stupefacente. La marijuana e tutta l’attrezzatura sono state sequestrate e il 31enne è stato arrestato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Su disposizione del pubblico ministero di turno Vincenzo Carusi, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della fissazione dell’udienza di convalida. Oggi il civitanovese è stato condotto in Tribunale dinanzi al giudice per le indagini preliminari Giovanni Maria Manzoni che ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura dell’obbligo di firma quotidiano e dell’obbligo di dimora a Civitanova. Sono in corso ulteriori approfondimenti da parte dei finanzieri.