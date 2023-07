Civitanova, ombrelloni e sdraio sulla spiaggia libera: scatta l’operazione di controllo della polizia municipale

CIVITANOVA – Ombrelloni, sdraio e altre attrezzature balneari lasciate sulla spiaggia libera, scattano i sequestri. Ha preso il via nella giornata di oggi, 27 luglio, l’operazione di controllo che vede impegnati gli agenti della polizia municipale per controllare i tratti di spiaggia libera presenti lungo tutto il lungomare civitanovese, da Nord a Sud. Lasciare l’attrezzatura da spiaggia sui quei tratti di arenile costituisce, infatti, la violazione dell’articolo 1161 del Codice della Navigazione. E, tra l’altro, impediscono la pulizia da parte della ditta incaricata sulla spiaggia libera. L’auspicio è che i trasgressori, che rischiano tra l’altro anche una sanzione per la violazione dell’articolo 1161 del Codice della Navigazione, liberino quanto prima il tratto di arenile in questione dalle varie attrezzature da spiaggia. Si rischia una sanzione, e anche il sequestro di ombrelloni, sdraio, sedie e anche giocattoli.