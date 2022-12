Civitanova, maxi evasione scoperta dalle Fiamme Gialle

MACERATA – Scoperta dalle Fiamme Gialle una maxi evasione, messa in atto da una società del settore del calzaturiero, con sede dichiarata ad Hong Kong. In azione il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata. Gli accertamenti hanno permesso di individuare una società di capitali, operante nel settore calzaturiero, caratterizzata dalla detenzione di partecipazioni societarie in un Paese a “fiscalità privilegiata”, quindi ad alto rischio per possibili fenomeni di elusione mediante politiche di trasferimenti dei prezzi e occultamento di stabili organizzazioni all’estero. Grazie agli elementi acquisiti e ai successivi riscontri contabili, le Fiamme Gialle hanno prodotto all’Agenzia delle Entrate prove che hanno consentito di riqualificare una società, con sede formalmente dichiarata ad Hong Kong, come una stabile organizzazione (occulta) della società italiana verificata, con conseguente attribuzione, a quest’ultima, dei risultati economici conseguiti dalla società estera negli ultimi cinque anni. Gli approfondimenti hanno permesso di documentare come la gestione commerciale, amministrativa e finanziaria della società di Hong Kong fosse, in realtà, condotta direttamente dal board amministrativo della società italiana. L’amministratore “formale” della società estera era ridotto a mero esecutore materiale delle disposizioni impartite dall’Italia. In seguito dell’attività di accertamento effettuata dall’Agenzia delle Entrate, l’istruttoria si è conclusa con il ravvedimento operoso del contribuente, che ha sanato la propria posizione fiscale provvedendo alla presentazione delle dichiarazioni integrative e al versamento integrale delle maggiori imposte (usufruendo del credito d’imposta già determinato dall’Ufficio in sede di invito all’adesione) e delle sanzioni, per un totale complessivo di circa 500mila euro.