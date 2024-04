Civitanova Marche piange Pietro Melappioni: aveva 70 anni

CIVITANOVA MARCHE – Civitanova Marche piange la scomparsa di Pietro Melappioni. Aveva 70 anni ed era stato uno dei fondatori dello storico negozio di dischi in centro, Disco Story, un punto di riferimento nella storia del commercio civitanovese. Negli ultimi anni aveva aperto il ristorante “Il bicchiere della staffa”, a Santa Maria Apparente, gestito insieme alla sua famiglia e, in ultimo, una pizzeria al taglio lungo corso Umberto I, Pizza Story, insieme al figlio Alessandro. Era molto conosciuto in città. Melappioni si è spento questa mattina, all’ospedale di Civitanova Alta, dove si trovava ricoverato dopo aver scoperto un problema di salute, che lo aveva colpito poco tempo fa. Lascia la moglie Beatrice, i figli e i nipoti. Il funerale di Melappioni sarà celebrato domani (24 aprile), alle ore 16, nella chiesa dei Frati Cappuccini, a Civitanova Alta. La salma si trova presso la sala del commiato dell’ospedale di Civitanova Alta.