La comunità piange la morte di Emanuele. Era molto noto in città, soprattutto in contrada Asola, dove viveva. Lascia i genitori e una sorella

CIVITANOVA MARCHE – Se n’è andato ieri sera, dopo aver lottato per mesi contro una terribile malattia. La comunità di Civitanova è in lutto per la morte di Emanuele Valentini; aveva 41 anni e in passato aveva lavorato come operaio. Molto noto in città, soprattutto in contrada Asola dove viveva con i genitori Giovanni e Vittoria. Oltre a loro, lascia la sorella Monia.

Tanti i messaggi di amici e conoscenti che hanno voluto ricordarlo. «Sei stato e sarai sempre il mio grandioso amico canterino!! – lo ricorda Samuele -. Abbiamo condiviso tanti sorrisi e tante serate musicali, molto divertenti. Hai lottato fino alla fine. Ti ricorderò sempre con il tuo grande sorriso».

«Ci mancherai tantissimo – aggiunge Manuela -. Sei stato il nostro più grande amico, ne abbiamo fatte tante insieme. In radio, le partite del cuore, i biglietti per i concerti, le cene insieme, ci mancherai. Ci mancherà il tuo sorriso, quando cantavi! Ora vola in alto più che puoi e raggiungi quel bellissimo cielo blu dove ti aspettano gli angeli e canta insieme a loro». Il funerale verrà celebrato domani (4 maggio) alle 15.30 nella chiesa di San Giuseppe.