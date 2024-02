Civitanova Marche, fine settimana di controlli: ritirate 21 patenti

Nel corso del servizio, che si è svolto lungo le strade della costa, sono state ritirate ben 21 patenti di guida per guida in stato di ebbrezza

CIVITANOVA MACHE – Controlli lungo le strade nel weekend, 21 patenti ritirate dalla polizia stradale di Macerata. I controlli sono stati effettuati a Civitanova nella notte tra sabato e domenica, effettuati dietro l’input di direttive ministeriali, che si esplicano, in ambito provinciale, attraverso i Comitati di Ordine e Sicurezza Pubblica presieduti dal Prefetto di Macerata, la dottoressa Isabella Fusiello.

L’obiettivo è quello di contrastare la recrudescenza del fenomeno delle stragi del sabato sera. L’attività di controllo, disposta dal Compartimento Polizia Stradale Marche di Ancona, è stata svolta dalla Polizia Stradale di Macerata. Nel corso del servizio, che si è svolto lungo le strade della costa, sono state ritirate 21 patenti di guida per guida in stato di ebbrezza, di cui 11 a uomini di età compresa tra 18 e i 27 anni, 2 ad altrettanti uomini con un’età superiore ai 28 anni; 3 patenti di guida sono state ritirate a donne di età compresa tra 18 e i 27 anni, mentre 5 patenti di guida sono state ritirate a donne con un’età superiore ai 28 anni. In totale, sono stati decurtati 275 punti ed elevate, complessivamente, 31 sanzioni al Codice della Strada.